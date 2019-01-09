"Отмерзли руки, в школу не пошел": подросток попросил губернатора вернуть маршруты №210 и 221

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:55:30+03:00

Школьник рассказал, что на остановке приходится стоять по часу, в мороз это чревато осложнениями для здоровья

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В твиттере 15-летний школьник пожаловался губернатору Дмитрию Азарову на отмену маршруток №210 и №221. Из-за этого он теперь вынужден добираться от дома до лицея, где учится, в два раза дольше.

- Осталась одна маршрутка №268, она переполненная постоянно, мимо моей остановки проезжает, не притормаживая. Сегодня я ждал маршрутки час. В итоге у меня отмерзли руки - я был в перчатках. Не пошел в школу, вернулся домой на такси, - написал Леша в своем обращении.

Парень живет в поселке Новосемейкино, но учится в городе, в лицее на ул. Свободы. Раньше он ездил с пересадкой на ТЦ "Московский". Теперь дорога в школу превратилась в ад. Стоит сказать, что на отмену маршруток жалуются многие горожане, которые раньше пользовались ими дял поездок на работу, на учебу. Альтернативу отмененным маршрутам не предложили.

Губернатор на обращение школьника не отреагировал, зато его мобильная приемная обратилась к Департаменту транспорта города с просьбой рассмотреть вопрос о возвращение автобусов на маршрут.

- Обращение принимаем к рассмотрению, - коротко ответили в дептрансе.

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