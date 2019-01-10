В Самаре решили не снижать норматив на вывоз мусора с квадратного метра

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:15:14+03:00

Норматив на вывоз мусора на одного человека в Самаре будет 0,091 кубометра

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В Самаре не будут снижать норматив на вывоз мусора. Приказом министерства ЖКХ в регионе он утвержден на уровне 0,091 кубометр с кв.м. в год. По деньгам это 4,54 рубля за кв.м. Также такой норматив будет действовать в Жигулевске, Отрадном, Нефтегорске, Безенчуке, Сызрани, Тольятти.

- Общественная палата выступала с предложением снизить норматив до 0,085 кубометров, но мы получили отказ от министерства. Таким образом, новый норматив утвержден 29 декабря 2018 года, - отметил руководитель регионального центра общественного контроля Виктор Часовских.

Тариф на вывоз мусора с 1 января 2019 года в Самаре составляет 598 рублей. В год семье с квадратного метра разрешается вынести 7,5 ведер (объемом 12 литров). Чем больше квартира - тем больше ведер. Семья из трех человек в однушке 33 кв.м. по мнению законодателей производит в год 247,5 ведер. А один человек в квартире 70 кв.м. - 525 ведер. Напомним, что сначала в Самаре хотели сделать норматив на человека, но это вызвало возмущение и губернатор поручил пересмотреть документ. В итоге картина все равно устраивает не всех.

Также пока непонятно, как же будут выглядеть квитанции: они могут быть отдельными, либо же этот показатель вынесут в отдельную строку. Также горожанам рекомендуют проверить, чтобы на определенную цифру снизились расходы на содержание жилья, куда раньше входил вывоз ТКО.

В то же время в районах будет действовать норматив по оплате вывоза мусора за человека. Норматив здесь также ниже - 1,95 кв.м. в год с человека.

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