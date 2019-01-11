В Самаре полковника Дмитрия Сазонова оставили в СИЗО до 25 марта

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-11T17:02:03+03:00

Дмитрий Сазонов своей вины не признает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Самарской области пытался обжаловать свой арест

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В Самарском областном суде сегодня, 11 января, состоялось заседание по делу экс-начальника ЦЛРР и ГК Росгвардии Дмитрия Сазонова. Обвиняемый в получении взятки полковник пытался обжаловать свой арест или изменить его на более мягкую меру пресечения.

- Меру пресечения Сазонову оставили без изменений. Он остается под стражей до 25 марта 2019 года, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Расследование громкого уголовного дела продолжается. Сазонова задержали летом. Его обвиняют в получении взятки в 500 тысяч рублей. Подробнее об обстоятельствах этого происшествия читайте на samara.kp.ru.

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