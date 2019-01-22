В Самаре сотрудники МЧС помогли пассажирам выбраться из окруженного кипятком трамвая

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-22T17:22:47+03:00

По словам горожан, люди не могли выйти из вагонов больше часа

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Кипяток, который во вторник, 22 января, затопил проезжую часть на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора в Самаре, взял в «заложники» пассажиров общественного транспорта. Некоторые из них долгое время не могли выбраться из трамваев и автобусов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Люди в одном трамвае больше часа сидели. Выйти не могли - кипяток повсюду. Это кошмар какой-то, - рассказала местная жительница.

На помощь пассажирам из окруженного кипятком трамвая даже пришлось вызывать сотрудников МЧС. На место происшествия выезжали 18 человек и 4 единицы техники. Они помогли всем благополучно выбраться из вагонов.

Добавим, что горожане также сообщают о пешеходах, которые в попытке перейти дорогу обварились в кипятке. Количество пострадавших пока не уточняется.