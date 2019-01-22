Больницы в Кировском районе Самары, где произошел прорыв теплотрассы, не оставят без отопления
Специалисты Предприятия тепловых сетей работают на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора в Самаре. Они уже оградили место повреждения. Сейчас аварийные бригады ведут откачку теплоносителя и готовятся к земляным работам. Отметим, что из-за коммунальной аварии жители домов на улицах Ташкентской, Демократической, Стара-Загора, проспекте Кирова и других остались без отопления. Сейчас их подключают по резервной схеме.
Как отмечают представители городской администрации, больница имени Середавина и больница на улице Шверника, которые попали в аварийную зону, не останутся без тепла. В настоящее время специалисты переводят их на резервную схему подачи тепла. Сроки устранения коммунальной аварии и полного возвращения тепла в дома самарцев пока не уточняются.
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