2019-01-22T19:33:06+03:00
Происшествия

Движение транспорта после крупной коммунальной аварии в Самаре восстановлено

Автомобили пропускают по Стара-Загоре, Ташкентская закрыта
Кирилл КАРИМОВ
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Авария стала одной из самых крупных этой зимойАвария стала одной из самых крупных этой зимойФото: СОЦСЕТИ
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Прорыв тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской локализован, вода перестала течь и сейчас ее откачивают. Об этом сообщают в «ПТС».

Автомобильное движение по Стара-Загора уже полностью восстановлено. По Ташкентской в сторону Московского шоссе движение пока ограничено, но его открытие вопрос несколько часов.

В настоящее время на объекте задействованы 15 специалистов ремонтно-восстановительной бригады и 7 единиц техники.

Телефон «горячей линии» для пострадавших в результате повреждения теплосети: +7 (906) 346-78-80.

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