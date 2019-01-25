2019-01-25T14:27:41+03:00
Общество

Тольяттинец снял с высоты птичьего полета многокилометровую пробку на трассе М-5

Вереница из грузовиков растянулась от села Валы до Жигулевской ГЭС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение в сторону Жигулевской ГЭС встало намертвоДвижение в сторону Жигулевской ГЭС встало намертвоФото: Яков КНЯЗЕВ
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Дорожная ситуация на трассе М-5 «Урал» в Самарской области после вчерашнего снегопада до сих пор остается сложной. Вечером в четверг, 24 января, из-за ограничения движения для грузовиков на участке от Сызрани до Тольятти автомобилистам пришлось стоять в заторах по несколько часов. У многих уже заканчивался бензин, а некоторые бросили машины и пошли домой пешком.

Вереница из грузовиков тянется на несколько километров вперед Фото: Яков КНЯЗЕВ

Вереница из грузовиков тянется на несколько километров впередФото: Яков КНЯЗЕВ

Утром в пятницу, 25 января, движение по трассе полностью восстановили, однако сейчас там вновь собралась огромная пробка. Судя по фотографиям, которые сделал один из жителей Тольятти с высоты птичьего полета, вереница из грузовиков растянулась от села Валы в Ставропольском районе до Жигулевской ГЭС. Согласно сервису Яндекс. Карты, скорость движения там не превышает 7-15 км/ч. По словам автомобилистов, с каждой минутой пробка разрастается еще больше.

Скорость движения по трассе составляет 7-15 км/ч Фото: Яков КНЯЗЕВ

Скорость движения по трассе составляет 7-15 км/чФото: Яков КНЯЗЕВ

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