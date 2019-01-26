2019-01-26T23:37:26+03:00
Происшествия

Ее убил укол: в Самаре врачей подозревают в преступной халатности, из-за которой умерла 5-летняя девочка

Малышку госпитализировали с острым ларингитом, после уколов у нее начались судороги и она впала в кому
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Был ли укол смертельным?Был ли укол смертельным?
Изменить размер текста:

В Самаре в городской детской больнице на ул. Клинической умерла 5-летняя девочка. Ее в начале января привезли в больницу с острым ларингитом, а 23 января девочки не стало. Следователи выясняют, виноваты ли в этом врачи и совершенная ими ошибка.

- Девочку забрали в больницу на скорой, врачи приехали быстро. Два дня она провела в больнице, потом ей сделали несколько уколов, начались судороги и мозг перестал работать. Клиническую смерть зафиксировали через 6 минут. Девочка до 23 января была подключена к аппарату искусственного дыхания, - рассказала знакомая семьи.

Родные считают, что уколы девочке сделали, не проведя необходимых проб. А затем врачи тянули время. Также по словам знакомых матери девочки, врачи утверждают, что виноват в смерти девочки "свиной грипп". Ребенка уже похоронили, прошли необходимые судмедэкспертизы. Следователям предстоит сделать выводы о профессиональных действиях врачей, вот только ребенка, к сожалению, не вернуть. Также близкие девочки говорят, что пока не найдена медсестра, которая сделала смертельный укол. Пока неизвестно, подключится ли к расследованию минздрав региона.

Как объяснили "КП-Самара" эксперты, следователям предстоит поднять все документы и выяснить, какие лекарства получала девочка. Также предстоит оценить степень халатности родителей - возможно, они обратились к врачам слишком поздно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки в больнице

Малышка поступила в медучреждение с острым ларингитом (подробности)

Не разглядели порок сердца: новорожденная девочка в Самарской области умерла из-за ошибочного диагноза

Участковый врач решила: ребенок беспокойно себя ведет из-за коликов (подробности)

Анестезиолог, обвиняемый в смерти пятилетнего мальчика в стоматологии "Практик", предстанет перед судом 20 июня

Дело передали федеральному судье Елене Родивиловой в Октябрьский суд (подробности)

Умер дважды за день: жена слесаря из Сызрани пытается доказать, что ее муж скончался на работе

Работодатель провел расследование и медики дали заключение: мужчина умер от сердечной болезни, выявить ее на медосмотрах было невозможно(подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Мне перед ними трусы снимать!" Тольяттинский призывник не оценил молодых медсестричек в военкоматах
Габибулла Хасаев представил губернатору кандидата на пост ректора СГЭУ
«Динамо Самара» не уступил «Синаре» во втором матче на Чемпионате России по мини-футболу
Житель Самарской области похищал госномера авто и возвращал их за вознаграждение
«Крылья Советов» обыграли лидера латвийского футбола «Ригу»
Жители многоквартирного дома в Похвистнево 2,5 недели живут без отопления
В самарском ТЦ «Триумф» на улице Спортивной произошел пожар
Самарские студенты надели доспехи и закрылись щитами: в музее «Россия — моя история» отметили день студенчества
На трассе М-5 под Сызранью фура разорвала «шестерку» на куски
В Самаре на Зубчаниновском шоссе «Приора» сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе
«Ставьте палки по дороге»: в Сызрани рыбак чудом выбрался с середины Волги во время метели
ЦСК ВВС второй раз обыграл ХК «Металлург»
В Сызрани дружеские посиделки в кафе закончились поножовщиной
Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин довольны своим первым выступлением на Чемпионате Европы
Аэрофлот на два дня отменил рейсы между Самарой и Москвой
Два человека погибли в горящем бараке на улице Крейсерной в Самаре
В Самарской области гардеробщица извинилась перед родителями школьницы, которую обматерила, и уволилась
Самарец заказал убийство тестя и тещи ради наследства в Анапе
Пятница, ДТП, заснеженные дороги: пробки в Самаре достигли 10 баллов
В Самаре бывшего начальника контрольного отдела УФНС оставили под стражей еще на 3 месяца