Ее убил укол: в Самаре врачей подозревают в преступной халатности, из-за которой умерла 5-летняя девочка

26 Янв. 23:32 2019-01-26T23:37:26+03:00

Малышку госпитализировали с острым ларингитом, после уколов у нее начались судороги и она впала в кому

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В Самаре в городской детской больнице на ул. Клинической умерла 5-летняя девочка. Ее в начале января привезли в больницу с острым ларингитом, а 23 января девочки не стало. Следователи выясняют, виноваты ли в этом врачи и совершенная ими ошибка.

- Девочку забрали в больницу на скорой, врачи приехали быстро. Два дня она провела в больнице, потом ей сделали несколько уколов, начались судороги и мозг перестал работать. Клиническую смерть зафиксировали через 6 минут. Девочка до 23 января была подключена к аппарату искусственного дыхания, - рассказала знакомая семьи.

Родные считают, что уколы девочке сделали, не проведя необходимых проб. А затем врачи тянули время. Также по словам знакомых матери девочки, врачи утверждают, что виноват в смерти девочки "свиной грипп". Ребенка уже похоронили, прошли необходимые судмедэкспертизы. Следователям предстоит сделать выводы о профессиональных действиях врачей, вот только ребенка, к сожалению, не вернуть. Также близкие девочки говорят, что пока не найдена медсестра, которая сделала смертельный укол. Пока неизвестно, подключится ли к расследованию минздрав региона.

Как объяснили "КП-Самара" эксперты, следователям предстоит поднять все документы и выяснить, какие лекарства получала девочка. Также предстоит оценить степень халатности родителей - возможно, они обратились к врачам слишком поздно.

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