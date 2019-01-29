2019-01-29T13:53:34+03:00
Общество

О «заминировании» больниц Самары сообщали по электронной почте

Сейчас эти сообщения проверяют силовики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за неизвестных "шутников" пришлось эвакуировать несколько сотен пациентов больницИз-за неизвестных "шутников" пришлось эвакуировать несколько сотен пациентов больницФото: соцсети
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Стало известно, что анонимные сообщения о «заминировании» больниц Самары, которые стали причиной массовой эвакуации во вторник, 29 января, поступали на электронные почты лечебных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

- Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту анонимных сообщений. Они осмотрели все помещения. Информация о минировании не подтвердилась, - рассказали представители регионального правительства.

Отметим, что за заведомо ложное сообщение о минировании предусмотрено уголовное наказание. Так, «шутникам» придется заплатить штраф до 1 миллиона рублей или даже сесть в колонию на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, что сегодня утром из-за ложных сообщений о минировании сотрудникам оперативных служб пришлось выезжать на несколько вызовов. Эвакуация проводилась в Дорожной больнице, детской больнице имени Ивановой, в больницах Середавина и Семашко.

В Самаре эвакуировали крупные больницы из-за анонимных угроз. Что происходит?

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