В Самаре столичное начальство проверит руководителей ИК-5 после потасовки заключенных
В Самару, где вечером в пятницу, 8 февраля, в исправительной колонии № 5 произошли потасовка и пожар, направили сотрудников центрального аппарата ФСИН. В учреждении будет проведена служебная проверка.
- По факту конфликта между осужденными в колонии № 5 назначена служебная проверка. По поручению директора ФСИН в Самарскую область направлена комиссия сотрудников центрального аппарата службы, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, конфликт произошел во время ужина из-за работающего в хозблоке заключенного, который начал нецензурно оскорблять остальных. Затем в одном из отрядов осужденные свалили в кучу матрасы и подожгли их. Конфликт и пожар быстро ликвидировали. Однако некоторым заключеным понадобилась помощь медиков. После драки в колонии госпитализировали 17 человек. 16 из них разместили в областной больнице УФСИН, еще одного отправили в нейрохирургическое отделение больницы Пирогова. По словам самарского омбудсмена Ольги Гальцовой, пострадавшие получили травмы средней тяжести. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулигантство». Сейчас они продолжают разбираться в случившемся.
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ИСТОЧНИК KP.RU