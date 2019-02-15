Многодетный отец из Самарской области добился открытия нового диализного центра в Отрадном

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-15T09:14:57+03:00

Виталию Ковригину надоело ездить почти каждый день за 100 км в Самару на лечение, и он объявил бойкот минздраву. Проблему решили буквально за 3 месяца

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Житель Кинель-Черкасского района, блогер и многодетный отец Виталий Ковригин, который в прошлом году объявил бойкот минздраву региона, добился открытия диализного центра в Отрадном. Напомним, мужчина 4 года по три раза в неделю ездил в Самару для прохождения процедуры гемодиализа, однако дорога туда и обратно была слишком далека и затратна для него. Поэтому он потребовал от властей региона обустроить новый диализный центр, который был бы доступен жителям отдаленных районов.

- Я ждал этого 4 года. Не прошло и трех месяцев после объявленного мной бойкота как отделение в Отрадном открыли, и теперь каждый нуждающийся в таком лечении сможет посещать процедуру ближе к дому. Дорога до него у меня теперь занимает 20-25 минут. Теперь времени на семью у меня будет гораздо больше, - написал на своей странице в соцсети Виталий Ковригин.

Мужчина поблагодарил всех тех, кто участвовал в решении его проблемы: и чиновников, и жителей региона, и инвестора, который поспособствовал в открытии нового диализного центра. Теперь Виталию Ковригину, да и другим жителям отдаленных районов не придется ездить за 100 километров в Самару. Всю необходимую помощь они смогут получить практически рядом с домом.

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ИСТОЧНИК KP.RU