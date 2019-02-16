2019-02-16T20:57:29+03:00
Происшествия

Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму

О происшествии на улице Куйбышева рассказали в СУ СК региона
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи работали на месте происшествияСледователи работали на месте происшествия
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Следователи подключились к разбирательствам с ситуацией на улице Куйбышева. Напомним, что там сегодня, 16 февраля, пострадала женщина и ее малолетняя дочка. На них с крыши дома, на котором рабочие чистили кровлю, упал снежный пласт. Ребенок получил сотрясение мозга и угодил в больницу. Ее мама тоже пострадала.

- По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности, - сообщает сегодня СУ СК Самарской области.

Правоохранители отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Виновного привлекут к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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