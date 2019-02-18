В Самаре упавший с крыши дома снег разбил такси и отечественную легковушку
В Самаре увеличилось число «жертв» от падения снега с крыш домов. На этот раз не повезло владельцам автомобилей Datsun и ВАЗ-2113. Машины придавило снегом возле дома № 143 на проспекте Кирова.
- Вот таким боком вышла халатность ТСЖ, - прокомментировал один из жителей Самары снимки с поврежденными снегом машинами.
Салон иномарки завалило снегомФото: vk.com
Судя по фотографиям, иномарке, водитель которой работает в Яндекс.Такси, пробило крышу и лобовое стекло, в результате чего салон машины оказался завален снегом. А вот отечественной легковушке глыба снега смяла кузов и разбила задние стекла. К счастью, на тот момент в автомобилях никого не было. Из людей никто не пострадал.
Отечественной легковушке выбило задние стеклаФото: vk.com
К слову, интернет-пользователи в данном случае разделились на два лагеря, кто-то обвиняет в произошедшем коммунальщиков, которые не вовремя очистили крыши от снега, другие же ругают автомобилистов, которые не нашли лучшего места и припарковались прямо возле дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU