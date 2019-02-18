В Самаре упавший с крыши дома снег разбил такси и отечественную легковушку

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-18T13:59:26+03:00

По счастливой случайности, в салонах автомобилей никого не было

Изменить размер текста: A A

В Самаре увеличилось число «жертв» от падения снега с крыш домов. На этот раз не повезло владельцам автомобилей Datsun и ВАЗ-2113. Машины придавило снегом возле дома № 143 на проспекте Кирова.

- Вот таким боком вышла халатность ТСЖ, - прокомментировал один из жителей Самары снимки с поврежденными снегом машинами.

Салон иномарки завалило снегомФото: vk.com

Судя по фотографиям, иномарке, водитель которой работает в Яндекс.Такси, пробило крышу и лобовое стекло, в результате чего салон машины оказался завален снегом. А вот отечественной легковушке глыба снега смяла кузов и разбила задние стекла. К счастью, на тот момент в автомобилях никого не было. Из людей никто не пострадал.

Отечественной легковушке выбило задние стеклаФото: vk.com

К слову, интернет-пользователи в данном случае разделились на два лагеря, кто-то обвиняет в произошедшем коммунальщиков, которые не вовремя очистили крыши от снега, другие же ругают автомобилистов, которые не нашли лучшего места и припарковались прямо возле дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Самары поехала крыша: под тяжестью неубранного снега рушатся навесы и кровли, а с потолка у горожан течет

Жалуются жители Самары и на текущие крыши, которые повредили горе-чистильщики, а снежные глыбы открыли охоту на горожан - уже есть первые жертвы (подробности)

В Самаре на Товарной из-за снега обрушился магазин, люди выбегали с неоплаченными товарами

Очевидец происшествия рассказал "КП-Самара", как произошел несчастный случай (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У Самары поехала крыша: под тяжестью неубранного снега рушатся навесы и кровли, а с потолка у горожан течет

Жалуются жители Самары и на текущие крыши, которые повредили горе-чистильщики, а снежные глыбы открыли охоту на горожан - уже есть первые жертвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU