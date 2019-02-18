2019-02-18T13:59:26+03:00
Общество

В Самаре упавший с крыши дома снег разбил такси и отечественную легковушку

По счастливой случайности, в салонах автомобилей никого не было
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Александр ЧеремушкинФото: Александр ЧеремушкинФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Самаре увеличилось число «жертв» от падения снега с крыш домов. На этот раз не повезло владельцам автомобилей Datsun и ВАЗ-2113. Машины придавило снегом возле дома № 143 на проспекте Кирова.

- Вот таким боком вышла халатность ТСЖ, - прокомментировал один из жителей Самары снимки с поврежденными снегом машинами.

Салон иномарки завалило снегом Фото: vk.com

Салон иномарки завалило снегомФото: vk.com

Судя по фотографиям, иномарке, водитель которой работает в Яндекс.Такси, пробило крышу и лобовое стекло, в результате чего салон машины оказался завален снегом. А вот отечественной легковушке глыба снега смяла кузов и разбила задние стекла. К счастью, на тот момент в автомобилях никого не было. Из людей никто не пострадал.

Отечественной легковушке выбило задние стекла Фото: vk.com

Отечественной легковушке выбило задние стеклаФото: vk.com

К слову, интернет-пользователи в данном случае разделились на два лагеря, кто-то обвиняет в произошедшем коммунальщиков, которые не вовремя очистили крыши от снега, другие же ругают автомобилистов, которые не нашли лучшего места и припарковались прямо возле дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Самары поехала крыша: под тяжестью неубранного снега рушатся навесы и кровли, а с потолка у горожан течет

Жалуются жители Самары и на текущие крыши, которые повредили горе-чистильщики, а снежные глыбы открыли охоту на горожан - уже есть первые жертвы (подробности)

В Самаре на Товарной из-за снега обрушился магазин, люди выбегали с неоплаченными товарами

Очевидец происшествия рассказал "КП-Самара", как произошел несчастный случай (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У Самары поехала крыша: под тяжестью неубранного снега рушатся навесы и кровли, а с потолка у горожан течет

Жалуются жители Самары и на текущие крыши, которые повредили горе-чистильщики, а снежные глыбы открыли охоту на горожан - уже есть первые жертвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трассу М-5 в Сызранском районе из-за ДТП закрыли для движения
В Самарской области следователи проводят проверки по 6 случаям схода снега с крыш на людей
«Неудачное селфи?»: в Самаре молодой человек погиб при падении с высотки
Под Самарой зенитчики отразили удар «вражеской» авиации
В Самаре будут судить уфимца за сбыт героина своей знакомой
На Самарскую область обрушатся штормовой ветер и снег
Smart City: МегаФон готовится развивать цифровые решения в нескольких городах России
В Самаре умер президент региональной федерации гребного спорта
Температура воздуха в Самарской области побила 41-летний рекорд
В Самаре на Товарной из-за снега обрушился магазин, люди выбегали с неоплаченными товарами
В Южном городе глыба снега насквозь пробила козырек подъезда
Артиллеристы устроят салют в центре Самары в честь Дня защитника Отечества
В Самарской области коллекторов оштрафовали на 240 тысяч рублей за чрезмерную настойчивость
Самарские спортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате России по легкой атлетике в помещении