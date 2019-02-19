На трассе М-5 в Самарской области из-за непогоды продлили запрет на движение транспорта

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-19T08:22:45+03:00

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В Самарской области из-за непогоды продлили запрет на движение по трассе М-5 "Урал" до 13:00 вторника, 19 февраля. Речь идет об участке с 834 км по 1194 км.

- Проезд временно ограничили для грузовых и маршрутных транспортных средств. Если погода улучшится, то движение на трассе будет восстановлено раньше, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Кроме того, по данным ФКУ "Поволжуправтодор", продлили запрет на проезд и на участке с 97 км по 129 км трассы М-5 в районе подъезда к Оренбургу. Здесь ограничение распространяется на все транспортные средства. Оно также продлится до 13 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU