В Самаре стену на площади Славы отремонтируют за 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-28T16:50:30+03:00

Мемориал построили относительно недавно, но он уже требует обновления

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ГКУ Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» ищет подрядчика, который займется текущим ремонтом мемориальной стены на площади Славы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет отремонтировать, где это необходимо, кирпичную кладку, а также обновить облицовку стены. Выполнить все работы необходимо с момента заключения контракта до 30 апреля, - говорится в техзадании.

На ремонт стены Самарская область направит 1,32 млн рублей. Победителя аукциона выберут 11 апреля.

Напомним, что стену на площади Славы построили в 2015 году. Возведение этого объекта вызвало волну возмущения среди местных жителей, которым не понравилось, что им закрыли вид на Волгу. Горожане хотели, чтобы стену демонтировали, но власти ограничились лишь тем, что немного освежили ее внешний вид. В нишах стены разместили различные информационные стенды. В 2018 году вопрос о дальнейшей судьбе постройки вынесли на обсуждение общественности. Большинство горожан высказались за то, чтобы сохранить мемориал, но немного его укоротить, чтобы с площади Славы была видна Волга.

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ИСТОЧНИК KP.RU