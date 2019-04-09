В Самаре на Новомайской легковушка провалилась колесом в колодец в луже

СЕГОДНЯ 22:16 2019-04-09T22:18:17+03:00

Водитель просто не заметил препятствия в грязи на одной из улиц в географическом центре города

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В Самаре на ул. Новомайская легковушка колесом застряла в люке. Дорога здесь не самая лучшая, несмотря на то, что речь идет практически о географическом центре города: улица расположена вблизи Постникова оврага, Ново-Садовой - одной из главных магистралей Самары.

- Водитель пытался проехать по луже и не заметил, что на дне - открытый люк. В него провалилось колесо практически полностью. Легковушка застряла, - рассказал "КП-Самара" очевидец.

Напомним, что это уже не первый провал за последние дни и недели. В центре города https://www.samara.kp.ru/daily/26957/4011886/под землю ушла "калина", сегодня провалился асфальт на дублере Московского шоссе. А недавно самарские девушки устроили фотосессию в болотных сапогах в самых огромных лужах города, чтобы привлечь к ним внимание властей.

ИСТОЧНИК KP.RU