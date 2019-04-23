Министр здравоохранения региона заявил, что «Клиника сердца» в Самаре разорила бы здравоохранение области, и назвал проект сомнительным

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-23T14:14:34+03:00

Вот так должна была выглядеть клиника.

А цифры по спасенным жизням, заявленными авторами проекта, он посчитал завышенными

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов выступил с резкой критикой проекта «Клиника сердца», которая должна была появиться в областной столице. Ратманов заявил, что кардиоцентр разорил бы здравоохранение области.

- Мы должны понимать, что все цифры и спасенные жизни в этом меморандуме завышены в разы. Этот проект просто бы разорил систему здравоохранения области, - сказал Ратманов на заседании комитета губернской думы по бюджету.

Кроме того, цифру в 3,5 тысячи спасенных «Клиникой сердца» жизней в год министр здравоохранения назвал мифической.

- Ни одни специалист до сих пор не ответил, как получилась бы эта мифическая цифра в 3,5 тысяч жизней. Но если и так, то убыль населения в Самарской области – 8 тысяч человек в год. Даже эти 3,5 тысячи не изменили бы ситуацию, - заявил Ратманов.

Кроме того, министр назвал проект «Клиники сердца» сомнительным.

Сейчас власти региона думают, что сделать с построенным зданием, которое пустует.

Напомним, «Клинику сердца» построили на улице Тушинской – рядом с кардиодиспансером на улице Аэродромной. Она должна была заработать еще в 2016 году. Строили клинику на условиях меморандума между правительством региона и компанией «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. После того, как вскрылась преступная схема Шатило, открытие «Клиники сердца» застопорилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело Сергея Шатило и экс-заместителя главы минздрава Самарской области Альберта Навасардяна передали в суд

Фигурантов обвиняют по статьям «Коммерческий подкуп, группой лиц по предварительному сговору», «Покушение на ограничение конкуренции», «Превышение должностных полномочий» (подробности)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило

Дело в суд пока не передали (подробности)

На бизнесмена Шатило и замминистра здравоохранения Самарской области Навасардяна завели два уголовных дела

Мера пресечения в отношении предпринимателя и чиновника пока не избиралась (подробности)

Счета самарского бизнесмена Сергея Шатило не арестованы СК

А значит и работы по новому кардиоцентру не должны останавливаться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU