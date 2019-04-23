2019-04-23T14:14:34+03:00
Общество

Министр здравоохранения региона заявил, что «Клиника сердца» в Самаре разорила бы здравоохранение области, и назвал проект сомнительным

А цифры по спасенным жизням, заявленными авторами проекта, он посчитал завышенными
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вот так должна была выглядеть клиника.Вот так должна была выглядеть клиника.
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов выступил с резкой критикой проекта «Клиника сердца», которая должна была появиться в областной столице. Ратманов заявил, что кардиоцентр разорил бы здравоохранение области.

- Мы должны понимать, что все цифры и спасенные жизни в этом меморандуме завышены в разы. Этот проект просто бы разорил систему здравоохранения области, - сказал Ратманов на заседании комитета губернской думы по бюджету.

Кроме того, цифру в 3,5 тысячи спасенных «Клиникой сердца» жизней в год министр здравоохранения назвал мифической.

- Ни одни специалист до сих пор не ответил, как получилась бы эта мифическая цифра в 3,5 тысяч жизней. Но если и так, то убыль населения в Самарской области – 8 тысяч человек в год. Даже эти 3,5 тысячи не изменили бы ситуацию, - заявил Ратманов.

Кроме того, министр назвал проект «Клиники сердца» сомнительным.

Сейчас власти региона думают, что сделать с построенным зданием, которое пустует.

Напомним, «Клинику сердца» построили на улице Тушинской – рядом с кардиодиспансером на улице Аэродромной. Она должна была заработать еще в 2016 году. Строили клинику на условиях меморандума между правительством региона и компанией «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. После того, как вскрылась преступная схема Шатило, открытие «Клиники сердца» застопорилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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