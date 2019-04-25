В Самаре общественники предложили брать плату за вывоз мусора с человека

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-25T10:37:24+03:00

При этом платежка должна включать не более 80 рублей с одного лица

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В Самарской области снова обсуждают, каким должен быть тариф за вывоз мусора в 2019 году. Сейчас пересмотреть тарифы предлагает Общественная палата Самары. По мнению экспертов, логично будет платить за вывоз мусора не с кв.м., а с человека. При этом, пока не будут утверждены новые нормативы, плата должна составлять не более 80 рублей с лица.

- Еще мы обращаем внимание на тот момент, что сейчас невозможно оформить перерасчет тем жителям, которые уедут летом на дачу. Это потенциально очень спорный момент. Мы предлагаем пересмотреть законодательство для решения этой проблемы, - рассказали в Общественной палате.

Напомним, что недавно губернатор Дмитрий Азаров поручил властям на всех уровнях провести опросы населения, чтобы узнать, как им будет удобнее платить за мусор. На основании этих данных уже будут приниматься решения.

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Регоператор не доволен, что убирать приходится почти в два раза больше контейнерных площадок, чем он думал, а жителям не нравятся квитанции с ошибкой и расчет платы по кв.м.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU