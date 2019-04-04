За вывоз мусора по факту платили бы в два раза меньше? В Самаре подвели первые грустные итоги "мусорной" реформы

В Самаре на круглом столе обсудили первые итоги мусорной реформы. Своим видением главных проблем поделились и представители администраций, и чиновники из министерства ЖКХ, и сам регоператор. Как выяснилось, к старту реформы с 1 января все и в самом деле было не готово.

"Мы так не договаривались"

Самое главное упущение - к старту мусорного переворота не была готова территориальная схема размещения контейнерных площадок. По сути, в договоре с регоператором прописывалось одно количество мест для вывоза отходов, на деле же их оказалось чуть ли не в два раза больше. На подготовку терсхемы муниципалитетам отводили 2 года - почему наличие нужных документов не проверили до старта реформы, непонятно. Представители власти при этом отметили, что "все сведения нужно набивать вручную, именно это затормозило подготовку схемы".

Представители Экостройресурс озвучили такие цифры: сегодня регоператор обслуживает 16 тыс площадок, на бумаге это 9800 по всей области. Только в Самаре в обслуживании 4,6 тыс площадок, а в терсхеме - 2400.

Судя по всему, работать над этим у муниципалитетов особенного желания нет. Но по закону именно они должны содержать площадки, устанавливать контейнеры. Пока же вопросы сыпятся к регоператору, те же не готовы тратить на это деньги.

"Квадратные метры всех разорят"

Но если регоператора волнует прибыль и контейнерные площадки, то жители продолжают считать расходы. И, кстати, не торопятся оплачивать квитанции. Как рассказал руководитель регионального центра ЖКХ-Контроль Виктор Часовских, квитанции с ошибками и слишком высокие цены заставили людей откладывать платежи. И если срочно не изменить ситуацию, можно получить мусорный коллапс, ведь если денег не получит регоператор, то не дойдут они и до перевозчиков.

Основное недовольство вызывает странная схема оплаты вывоза мусора из расчет с кв.м.

- Этот вопрос вызывает наибольшие споры. Жители недовольны тем, как формируется в этом случае для них стоимость услуг регоператора. При этом есть опасность, что при переходе на подушевой сбор, мы сделаем цены еще выше для ряда категорий горожан. Серьезных опасностей я не вижу. Говорили про то, что некому будет платить за квартирантов на съемных квартирах. Но ведь у нас каждый человек где-то прописан, значит, никаких проблем не возникнет, где-то с него регоператор деньги да получит, - отметил Виктор Часовских.

Неправильные квитанции поднимают градус социального напряжения

Кстати, за подушевой сбор высказался и замглавы города Владимир Василенко. Он же оказался недоволен позицией регоператора о том, что контейнерные площадки - не его зона ответственности. По закону это так, но тогда теряется смысл реформы.

- Хотели сделать так, чтобы за весь спектр работ в области мусора отвечало одно юридическое лицо. А сейчас начинается снова деление, получается опять футбол. Мусор увозит один, подбирает другой, отвечает третий, - отметил Владимир Василенко.

Но до реальных изменений пока далеко. По словам Виктора Часовских, сегодня, пожалуй, единственная хорошая новость это то, что удалось договориться по дачным товариществам. Они должны установить собственные контейнерные площадки или же заявить существующие. И плата будет взиматься по факту накопления мусора. Обычным горожанам о таком мечтать пока не приходится. Зато уже со следующей недели им наконец-то дадут возможность платить за вывоз мусора без комиссии. Но это будет возможно только в офисе регопеатора на Сердобской, либо онлайн на сайте организации. Как будет реализована система оплаты в интернет, пока непонятно.

Кстати, на круглом столе озвучили и еще одну интересную цифру: сейчас за 576 квартир выставляется счет в 380 тыс. рублей. Если бы оплата была по факту, сумма была бы почти в 2,5 раза меньше.

"Если не придумаем, как делать перерасчет, получим волну недовольства"

Еще один потенциальный повод для недовольства горожан - это невозможность сделать перерасчет при оплате за мусор по нормативу на кв.м.

- Сейчас начнется дачный период, люди будут уезжать из города. И никто не хочет платить за то, что он делает. Если сейчас не придумать, как исправить этот момент, мы получим очень жесткий протест. У нас есть предложение, но проблема в том, что закон должен быть изменен на федеральном уровне. Я передал наши пожелания депутату Госдумы Игорю Станкевичу. Мы предлагаем вычитать за отсутствующего человека из платежки социальную норму жилья. И тогда не будет проблем: уехал один человек из семьи, отнимаем 20 кв.м. Уехали все прописанные - вовсе не выставляем счет, - поделился своими идеями Виктор Часовских.

Одно предложение Общественной палаты уже получило воплощение. Еще до 1 января общественники говорили, что поднимать тариф с июля нельзя. И такое решение принято - тариф заморозили на год. Это время дают, чтобы разобраться с неразберихой, сделать наконец-то нормальные квитанции, выявить все слабые стороны существующих расчетов.

Министерству ЖКХ и энергетики в свою очередь предстоит хорошо подумать и посчитать, как же можно изменить тарифы и нормативы. Неизвестно, как много времени на это понадобится: ведь за два года, что готовились к реформе, не справились.

Люди просто не понимают, за что платят

Также по мнению Виктора Часовских, жителям Самарской области никто не объяснил, что же поменялось для них после того, как мусор стал золотым. Регоператор постоянно говорит, что теперь до полигонов доезжает в два раза больше мусора. Но этого никто не видит. А вот совершенно неизменившуюся ситуацию в своих дворах видят все.

На круглом столе и вовсе одна активистка рассказала, что перевозчики были замечены в тот момент, когда сдавали мусор на ... закрытый полигон. По ее словам, снять оборудование Глонасс с машин несложно, поэтому схема контроля остается непрозрачной.

Но даже если новая схема работы с мусором и работает, то уже сейчас хотелось бы услышать от регоператора о планах по строительству новых полигонов, о площадках, которые до этого определены.

- Это потенциально тоже очень опасная тема. Как только регоператор назовет адреса, поднимется волна протестов. Никто не хочет жить рядом со свалкой. Поэтому, на мой взгляд, нужно уже сейчас начинать разъяснительную работу, больше разговаривать с населением, - подчеркнул Виктор Часовских.

Для того, чтобы снизить напряженность, нужно разобраться и с квитанциями. Любые ошибки в них сразу увеличивают степень недоверия к регоператору. "Экостройресурс" по-прежнему предлагает создать единый расчетный центр по Самарской области. Вот только кто этим должен заниматься - непонятно.

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