2019-05-06T11:24:31+03:00
Общество

В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»

Горожане заметили, что там отваливается краска и пошла волнами плитка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчика заставят устранить все недочеты по гарантииПодрядчика заставят устранить все недочеты по гарантииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Четвертую очередь набережной возле монумента «Ладья» в Самаре снова ждет ремонт. Минувшую зиму она пережила не совсем благополучно.

- С «Ладьи» отваливается краска. На верхних ярусах набережной есть сползание плитки, лопнул и сползает асфальт у петли велосипедной дорожки. Там заплатка на заплатке, - рассказал один из местных жителей.

По словам самарца, на обновленной набережной есть и другие проблемы. Так, пошла сильными волнами плитка на спуске под Софийским собором, под «Ладьей» вдоль бордюра проседает траншея, которая ведет к решетке ливневки, а на детской площадке кое-где пропали ручки с качелей.

Фото: Алексей Сорокин Фото: Twitter.com

Фото: Алексей СорокинФото: Twitter.com

Как сообщили в департаменте градостроительства Самары, реконструкцию четвертой очереди набережной, которая была завершена только весной прошлого года, проводило ООО ПСК «Волга». Именно этой компании предстоит по гарантии устранить все появившиеся недочеты. В ближайшее время чиновники направят подрядчику соответствующее требование о проведении ремонта.

Напомним, что горожане уже не в первый раз замечают разрушения на обновленной набережной. Они начали появляться сразу после завершения ее реконструкции. В частности, там проваливалась плитка, а также после дождей на пешеходные дорожки сползала земля со склонов. Подрядчик устранял все эти недочеты почти в течение всего прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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