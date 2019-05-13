Следователи назвали причину смерти 8-летнего мальчика в Самаре, которого госпитализировали из санатория

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-13T18:19:52+03:00

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В Самаре следователи завершили проверку по факту смерти 8-летнего мальчика, который попал в больницу с диагнозом «пищевое отравление» после посещения оздоровительного лагеря «Волжанка». Ее результатом стало возбуждение уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, мальчик находился в санатории с 24 марта. 4 апреля у него поднялась высокая температура, поэтому родители забрали его домой. 5 апреля ребенку стало хуже: он потерял сознание, а затем впал в кому. Медики госпитализировали школьника в больницу имени Семашко, а затем перевели в больницу имени Середавина. За жизнь мальчика на протяжении двух недель боролись лучшие врачи региона, также им помогали столичные специалисты, однако спасти ребенка так и не удалось. Он умер в больнице 18 апреля.

- Согласно выписке из протокола патологоанатомического исследования, смерть ребенка наступила в результате воспалительного процесса, не связанного с пищевым отравлением, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мальчика будут проведены судебно-медицинская и комплексная комиссионная экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU