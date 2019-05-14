2019-05-14T13:20:03+03:00
Происшествия

В Самаре экс-полковник ФСБ, попавшийся на коррупции, отказался от признательных показаний

В суде накануне начали рассматривать дело бывшего начальника отдела "М" Павла Чермашенцева
Михаил ГОРЮНОВ
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Бывшие полковники ФСБ предстанут перед судом вместеБывшие полковники ФСБ предстанут перед судом вместеФото: скрин с видео
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В Самарском гарнизонном военном суде 13 мая начали рассматривать уголовное дело Павла Чермашенцева - экс-полковника УФСБ, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. На прошедшем заседании мужчина изменил свою позицию.

- Обвиняемый, ранее заключивший досудебное соглашение со следствием, в ходе слушаний его не подтвердил. Теперь дело будут рассматривать не в особом порядке, а в обычном режиме, совместно с другими обвиняемыми, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде.

Чермашенцев указал, что дал признательные показания под давлением. Напомним, что после них его отпустили под домашний арест.

По делу также проходит коллега Павла - Сергей Гудованный. Ему тоже теперь вменяют не взятку, а мошенничество. Дело этого экс-силовика в суд еще не поступило.

Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева в апреле 2018 года поймали с поличным при передаче 1,5 миллионов рублей. Как полагают следователи, они получали миллионные гонорары за «крышу» для нефтяников. По уголовному делу проходят еще несколько человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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