2019-05-17T10:08:13+03:00
Спорт

«Крылья Советов» разыгрывают малиновый пиджак с автографами футболистов

Это часть кампании перед матчем со «Спартаком», который обставляют в стиле 90-х
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вот такой пиджак разыгрывают в самарском клубе.Вот такой пиджак разыгрывают в самарском клубе.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» продолжают развивать тему 90-х перед матчем с московским «Спартаком» на «Самара Арене» 18 мая. Теперь самарский клуб разыгрывает малиновый пиджак с автографами игроков «КС» и двумя билетами на предстоящую игру в кармане.

- Разыгрываем ценный трофей: настоящий малиновый пиджак из девяностых с автографами игроков «Крыльев Советов» + 2 билета на «КС» - «Спартак» в кармане. Условия простые: надо быть подписчиком аккаунта «Крыльев» в инстаграме, отметить в комментариях друга / подругу, с кем пойдете на матч. Победителя определим завтра с помощью генератора случайных чисел, - говорится в публикации в инстаграме клуба, которая появилась 16 мая.

Напомним, встреча «Крылья Советов» - «Спартак» станет заключительной домашней игрой самарцев в этом сезоне. Матч начнется в 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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