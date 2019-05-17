В Самаре не нашли перевозчика на маршрут № 210
Маршрутка № 210 пока не вернется в поселок Управленческий. Перевозчика на этот маршрут не нашли. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщил правозащитник, председатель рабочей группы по возврату маршруток в Красноглинский район Юрий Николаев.
- К сожалению, на конкурс по торгам маршрута № 210 не подано ни одной заявки. Конкурс не состоялся. Почему заинтересованные в торгах перевозчики были, но никто из них не подал заявку, непонятно, - рассказал активист.
Напомним, маршрутки № 210 курсировали между поселком Управленческий и ЦУМ «Самара», но осенью прошлого года их отменили, что вызвало недовольство у местных жителей. Через некоторое время этот маршрут частично компенсировали тем, что увеличили количество автобусов № 51. Весной этого года стало известно, что маршрутки № 210 хотят вернуть. Был объявлен открытый конкурс по выбору перевозчика. Планировалось, что маршрутки вернутся в Управленческий уже в июне.
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ИСТОЧНИК KP.RU