2019-05-17T11:23:03+03:00
Общество

В Самаре не нашли перевозчика на маршрут № 210

На конкурс не подали ни одной заявки
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время маршрутки № 210 не вернутся в УправленческийВ ближайшее время маршрутки № 210 не вернутся в УправленческийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Маршрутка № 210 пока не вернется в поселок Управленческий. Перевозчика на этот маршрут не нашли. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщил правозащитник, председатель рабочей группы по возврату маршруток в Красноглинский район Юрий Николаев.

- К сожалению, на конкурс по торгам маршрута № 210 не подано ни одной заявки. Конкурс не состоялся. Почему заинтересованные в торгах перевозчики были, но никто из них не подал заявку, непонятно, - рассказал активист.

Напомним, маршрутки № 210 курсировали между поселком Управленческий и ЦУМ «Самара», но осенью прошлого года их отменили, что вызвало недовольство у местных жителей. Через некоторое время этот маршрут частично компенсировали тем, что увеличили количество автобусов № 51. Весной этого года стало известно, что маршрутки № 210 хотят вернуть. Был объявлен открытый конкурс по выбору перевозчика. Планировалось, что маршрутки вернутся в Управленческий уже в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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