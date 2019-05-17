2019-05-17T11:45:53+03:00
Спорт

За «Крылья Советов» против «Спартака» не сыграют шесть футболистов

Четверо травмированы, двое не могут выйти на поле по условиям аренды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Корниленко и Самедов получили травмы в предыдущем домашнем матче самарцев – против «Уфы»Корниленко и Самедов получили травмы в предыдущем домашнем матче самарцев – против «Уфы»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В матче «Крылья Советов» - «Спартак», который пройдет 18 мая на «Самара Арене», волжанам не помогут шесть футболистов. По условиям аренды на поле в этот день не появятся Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, которые принадлежат «Спартаку». Также Миодраг Божович не сможет рассчитывать на травмированных Александра Самедова, Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Никиту Чичерина. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

Напомним, эта игра станет для «Крыльев» заключительной дома в этом сезоне. Встреча начнется в 20:00 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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