За «Крылья Советов» против «Спартака» не сыграют шесть футболистов
В матче «Крылья Советов» - «Спартак», который пройдет 18 мая на «Самара Арене», волжанам не помогут шесть футболистов. По условиям аренды на поле в этот день не появятся Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, которые принадлежат «Спартаку». Также Миодраг Божович не сможет рассчитывать на травмированных Александра Самедова, Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Никиту Чичерина. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».
Напомним, эта игра станет для «Крыльев» заключительной дома в этом сезоне. Встреча начнется в 20:00 по местному времени.
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