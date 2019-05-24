Бывший начальник ЦЛРР самарской Росгвардии Дмитрий Сазонов останется под стражей до конца июля

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-24T10:26:21+03:00

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Накануне, в четверг 23 мая, Самарский районный суд рассматривал вопрос о дальнейшей мере пресечения для бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовика обвиняют в получении взятки, следователи настаивали на продлении ареста, защита просила более мягкого решения.

- Судья удовлетворил ходатайство следствия. Сазонову продлили срок содержания под стражей на два месяца - до 25 июля, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в суде.

Напомним, в июле прошлого года эск-офицера Росгвардии задержали сотрудники Управления ФСБ. По версии силовиков, с апреля по июль 2018 года он в несколько приемов получил 400 тысяч рублей - за покровительство частной охранной организации, близкой к ОПГ "Законовские". Сейчас расследование продолжается. Сам Дмитрий своей вины не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU