2019-05-24T10:26:21+03:00
Происшествия

Бывший начальник ЦЛРР самарской Росгвардии Дмитрий Сазонов останется под стражей до конца июля

Полковнику накануне продлили срок содержания под стражей
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Сазонов не признает свою винуДмитрий Сазонов не признает свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне, в четверг 23 мая, Самарский районный суд рассматривал вопрос о дальнейшей мере пресечения для бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовика обвиняют в получении взятки, следователи настаивали на продлении ареста, защита просила более мягкого решения.

- Судья удовлетворил ходатайство следствия. Сазонову продлили срок содержания под стражей на два месяца - до 25 июля, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в суде.

Напомним, в июле прошлого года эск-офицера Росгвардии задержали сотрудники Управления ФСБ. По версии силовиков, с апреля по июль 2018 года он в несколько приемов получил 400 тысяч рублей - за покровительство частной охранной организации, близкой к ОПГ "Законовские". Сейчас расследование продолжается. Сам Дмитрий своей вины не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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