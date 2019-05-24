2019-05-24T10:49:01+03:00
Спорт

«Лада» объявила об уходе Дарьи Дмитриевой и еще 5 гандболисток

Четыре девушки переходят в новый столичный клуб – ЦСКА, еще две – в «Астраханочку»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дарья Дмитриева покидает Тольятти. Фото: ГК "Лада"Дарья Дмитриева покидает Тольятти. Фото: ГК "Лада"
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Гандбольный клуб «Лада» официально объявил об уходе шестерых игроков. Тольятти этим летом покинут Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, Полина Горшкова, Елена Уткина, Мария Гафонова и Кристина Тарасова. Четыре девушки – Дмитриева, Ведехина, Горшкова и Уткина – продолжат карьеру в новом столичном клубе ЦСКА, который с нового сезона будет выступать в Суперлиге. Гафонова и Тарасова перейдут в «Астраханочку».

- Благодарим игроков за время, проведенное в составе «Лады» и желаем успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы тольяттинской команды.

Напомним, в этом сезоне «Лада» заняла второе место в чемпионате России по гандболу среди женщин. В финале тольяттинки уступили «Ростов-Дону».

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Пока это только на уровне слухов, официального подтверждения информации нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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