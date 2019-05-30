2019-05-30T11:12:45+03:00
Общество

В Самарской области возбудили дело из-за падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище

Сотрудникам Росрыболовства предстоит установить всех виновных в обмелении рек
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Падение уровня воды заметили у берегов ТольяттиПадение уровня воды заметили у берегов ТольяттиФото: Яков КНЯЗЕВ
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая, Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело по факту падения уровня воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Поводом для этого послужили многочисленные обращения жителей Самарской и Ульяновской областей, а также республики Татарстан.

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для рыб и среды их обитания, - сообщили в пресс-службе Средневолжского ТУ Росрыболовства.

В ведомстве заверили, что все результаты расследования обязательно будут доведены до общественности и властей регионов.

Напомним, что падение уровня воды в Самарской области было зафиксировано у берегов Тольятти. Обмеление привело к тому, что там начали находить кости людей и остатки гробов старинного кладбища. Также местные жители сообщали об обмелении реки Усы в Сызранском районе.

Экологическая катастрофа? Синоптики и экологи о том, чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это экологическое бедствие»: чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды

Рыбе негде нереститься, мальки погибают, еще не родившись. Люди же стремятся извлечь из ситуации пользу: например, в Казани взялись искать клад на мелководье (подробности)

В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости

Необычную находку обнаружили около памятника Василию Татищеву (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области с начала 2019 года выявили 15 случаев бешенства животных
Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде
Жительницу Отрадного наказали рублем за оскорбление бывшей супруги своего возлюбленного в соцсетях
В СамГУПС открылась международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19»
В Самаре на Стара-Загоре открылся Дом инклюзивной культуры
В Самаре на участке Ново-Садовой введут постоянный запрет на остановку транспорта
В Самаре прокуратура нашла в интернете незаконные объявления о вывозе мусора
В Самарской области поймали ульяновца, который незаконно выловил 15 судаков с икрой
В Самаре на Ново-Вокзальной забил фонтан с 9-этажный дом
Дело жителя Самарской области, который пытался подкупить инспектора ГИБДД 200 евро, передали в суд
В Чапаевске ВАЗ-2114 «обнял» опору теплотрассы: пострадали три человека
Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут завершить раньше срока
«КидБург Stile» зовет маленьких самарцев на праздник 1 июня
В Самаре в течение недели отремонтируют улицу Юбилейную