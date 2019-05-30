В Самарской области возбудили дело из-за падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-30T11:12:45+03:00

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В четверг, 30 мая, Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело по факту падения уровня воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Поводом для этого послужили многочисленные обращения жителей Самарской и Ульяновской областей, а также республики Татарстан.

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для рыб и среды их обитания, - сообщили в пресс-службе Средневолжского ТУ Росрыболовства.

В ведомстве заверили, что все результаты расследования обязательно будут доведены до общественности и властей регионов.

Напомним, что падение уровня воды в Самарской области было зафиксировано у берегов Тольятти. Обмеление привело к тому, что там начали находить кости людей и остатки гробов старинного кладбища. Также местные жители сообщали об обмелении реки Усы в Сызранском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU