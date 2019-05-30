В Самаре 17 июня стартует новый этап отключений горячей воды

СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-30T16:16:09+03:00

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В Самаре продолжают проверять на прочность теплосети. Сейчас гидравлические испытания проходят в Промышленном и Кировском районах, и они уже принесли определенные «плоды»: за прошедшие несколько дней в областной столице появились два новых «фонтана» и один «кратер» посреди проезжей части. Сейчас все прохудившиеся трубы чинят сотрудники Предприятия тепловых сетей. Отметим, что гидравлические испытания в этих районах продлятся до 10 июня, то есть жителям домов в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загора, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой и других придется посидеть без горячей воды еще примерно 1,5 недели.

На этом проверки теплосетей не закончатся. На очереди — проверка сетей, подключенных ко 2-й магистрали Самарской ТЭЦ. Она продлится с 17 по 30 июня. После этого — с 3 июля — стартуют двухнедельные испытания тепломагистрали Центральной отопительной котельной. А 23 июля запланированы гидравлические испытания теплосетей 1, 2 и 3 вывода Самарской ГРЭС – они продолжатся по 5 августа. Отметим, что пока точные границы отключений горячей воды не называются.

Теплоэнергетики приносят извинения за предоставленные неудобства и просят самарцев с пониманием относиться к проводимым работам. Также они просят горожан сообщать обо всех фактах повреждений труб по телефону: 279-65-00 или обращаться в круглосуточную интернет-приемную.

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ИСТОЧНИК KP.RU