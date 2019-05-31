2019-05-31T20:53:59+03:00
Общество

В Тольятти нашли пропавшую 15-летнюю девушку

К счастью, Екатерина Крайнюкова жива
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Девушку нашли. Она, к счастью. жива.Девушку нашли. Она, к счастью. жива.
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В Тольятти разыскали пропавшую 15-летнюю Екатерину Крайнюкову. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» Самарской области. Девушку искали с понедельника, 27 мая. Волонтеры, как всегда, были немногословны. Они не сообщили, где все это время была Екатерина, ограничившись лишь лаконичным:

- Найдена. Жива.

Напомним, в Самаре продолжаются поиски другого подростка – 13-летней Надежды Баркаускене. Она пропала в прошлый четверг, 23 мая. Рост девушки – 178 см, у нее темные волосы, серые глаза, худощавое телосложение. Надежда была одета в черную футболку, светло-голубые джинсы и болотного цвета кроссовки. С собой у девушки был рюкзак. Особые приметы – тату на шее и запястье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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