В Самаре на Солнечная/Губанова, где сбили женщину с ребенком, установят ограждения

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-05T10:19:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Самары обратились к чиновникам с просьбой обезопасить перекресток улиц Солнечной и Губанова, где 4 июня внедорожник сбил няню с ребенком, после чего женщина скончалась.

- Просим отрегулировать режим светофора на перекрестке. Чтобы поворот был только по стрелке. Там постоянно происходят аварии, а 4 июня опять вылетела машина на тротуар, есть жертвы! Там очень опасно, а ведь через этот перекресток дети идут в школу, - написали в Твиттере горожане.

В департаменте транспорта Самары в ответ на это обращение сообщили, что «ситуация действительно требует вмешательства». Представители ведомства сообщили, что уже есть схема, которая предусматривает недостающие на перекрестке ограждения. Сейчас она находится в работе у специалистов департамента городского хозяйства и экологии. Также в дептрансе согласились с идеей скорректировать режим работы светофора. В ближайшее время это предложение рассмотрят с сотрудниками «Дорсигнала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилось видео смертельного ДТП в Самаре, где "Тойота Рав 4" переехала женщину с ребенком

Сейчас полицейские продолжают проводить проверку по факту случившегося (подробности)

В Самаре после ДТП иномарка отлетела на женщину и ребенка: девушка погибла, мальчик в больнице

Малыша на скорой увезли в больницу, на месте событий работает полиция (подробности)

Малыш выжил чудом: появились шокирующие видео смертельного ДТП с женщиной и ребенком в Самаре

Кадры сейчас изучают сотрудники полиции, судя по записи - у погибшей женщины практически не оставалось шансов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU