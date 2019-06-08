2019-06-08T12:29:28+03:00
Экономика

«Ашан» хочет получить от собственников ТРК «Московский» 3 млрд рублей

Компания подала соответствующие исковое заявление
Евгения ВАСИНА
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ООО «Ашан» подало исковое заявление в отношении оператора самарского ТРК «Московский», ООО «Виктор и Ко Московский». Как сообщает «Коммерсант», со ссылкой на пресс-службу ритейлер, "Ашан" планирует взыскать более 3 млрд руб.

ООО «Ашан» арендовал помещения ТРК «Московский» однако остался недоволен соблюдением условий соглашения. Более 2,7 млрд руб. штрафа, предусмотренного договоренностью, ритейлер потребует за нарушение условий договора по обеспечению беспрепятственного доступа посетителей. Ведь с 29 мая по 15 августа прошлого года работа ТРК «Московский» была приостановлена из-за нарушения норм противопожарной безопасности. Также ООО «Ашан» попытается получить более 486 млн руб. за упущенную выгоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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