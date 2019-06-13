В Самарской области с 15 мая утонули уже девять человек

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-13T16:28:14+03:00

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В Самарской области с 15 мая в реках утонули уже 9 человек. К сожалению, среди погибших в воде есть и два ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области. Большая часть случае произошла в реках Самарской области. Только один мальчик погиб, купаясь в Волге. КП-Самара сообщала о трагедии, произошедшей рядом с Красноглинским пляжем. 16-летний мальчик покинул пределы пляжа и не смог выплыть из воронки, которая образовалась над глубокой ямой на дне.

Еще одна девушка утонула в реке Большой Кинель 10 июня, ее тело помогали искать водолазы. 1 июня не повезло мужчине, который полез купаться в пруду. Его тело нашли в 20-25 метрах от берега.

Спасатели предупреждают жителей региона о том, что необходимо соблюдать культуру нахождения на водоемах. Взрослым необходимо следить за детьми. Недопустимо совершать дальние заплывы в нетрезвом состоянии. И, конечно же, устраивать купальные процедуры стоит только в специально предусмотренных для этого местах, на официальных пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU