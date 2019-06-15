Трубы заменят рукавами: в Самаре коммуникации под Крымской площадью обновят бестраншейным способом

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-15T19:05:58+03:00

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В Самаре в рамках реконструкции Крымской площади заменят подземные коммуникации водоснабжения и водоотведения. Там уложат новейшие трубы из стеклопластика, которые необычны тем, что для их монтажа не нужно проводить земляные работы.

- Новое оборудование представляет собой стеклопластиковый рукав, пропитанный полиэфирной смолой. Его запускают в старую трубу, которая предварительно проверяется и промывается. После этого рукав с помощью источников ультрафиолетового излучения затвердевает и становится новой трубой, - рассказали в пресс-службе "РКС-Самара".

Рукав затвердевает с помощью источников ультрафиолетового излучения

Как отмечают в компании, подобные рукава удобны не только в плане установки, но и в плане перевозки - в машине их можно уложить компактными стопочками, как чистое постельное белье. Предполагается, что в районе Крымской площади будет заменен 1701 метр труб: 803 метра водопроводных и 898 метров канализационных. Работы планируется провести в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU