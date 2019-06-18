2019-06-18T11:21:47+03:00
Общество

Глава Самары отклонила проект по строительству складов в 10 квартале Мехзавода

Документация не соответствовала нескольким требованиям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проект планировки и межевания территории отправили на доработкуПроект планировки и межевания территории отправили на доработкуФото: Архив "КП"
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Глава Самары Елена Лапушкина отклонила документацию по планировке территории, прилегающей к 10-му кварталу поселка Мехзавод в Красноглинском районе. Напомним, там планировалось построить производственный корпус, два склада и административно-бытовое здание V–IV классов вредности. Проект разрабатывала компания «КуйбышевГидроПроект».

- Подготовленную документацию отклонить, поскольку она не соответствует нескольким критериям. В частности, в ней не были указаны плотность и параметры застройки, а также границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры. Кроме того, проект не содержит данные о нормативных санитарно-защитных зонах, - говорится в постановлении главы города, опубликованном на сайте мэрии.

Елена Лапушкина поручила направить эту документацию в департамент градостроительства Самары на доработку. После того, как специалисты внесут необходимые сведения, проект будет вновь предоставлен на утверждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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