Где можно купаться в Самаре и области 2019: список разрешенных пляжей от МЧС

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-19T13:49:32+03:00

Пока жители региона могут загорать и купаться только на 23 официальных пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока в регионе для отдыха жителей открыты только 23 официальных пляжа

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В Самарской области купаться и загорать пока можно только на 23 официальных пляжах. Их уже полностью оснастили всем необходимым оборудованием и постами спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

- Это специально оборудованные пляжи, допущенные к эксплуатации. На них дежурят спасатели. Сейчас инспекторы ГИМС продолжают проверять другие пляжи. Планируется, что к концу недели в регионе откроются еще несколько пляжей, - рассказали в пресс-службе оперативного ведомства.

Так, в Самаре уже заработали 5 муниципальных пляжей общего пользования: на 1, 2 и 4 очередях набережной, в Загородном парке и пляж «Барбошина поляна». В Тольятти открылся пляж Центрального района. В Ставропольском районе можно уже позагорать на двух пляжах в селе Ягодное. В Новокуйбышевске горожанам можно купаться на пляжах Сакулино 1 и 2, а также озера Орлово. В Сызрани заработали городские пляжи № 1, 2 и 3, в Отрадном — городской пляж «Остров детства», а в Жигулевске — городской пляж в микрорайоне Моркваши. Остальные пляжи относятся к различным организациям и учреждениям. Напомним, что ранее губернатор Дмитрий Азаров заявил, что в этом году в области количество пляжей увеличится почти в два раза - до 77 штук.

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ИСТОЧНИК KP.RU