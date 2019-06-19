В Самаре нашли подрядчика для повторного ремонта фонтана в честь 30-летия Победы

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-19T14:57:57+03:00

Объект должны привести в порядок к началу сентября 2019 года

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В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для повторного ремонта фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади. На торги было подано две заявки, победителем признали ООО "Инженерно-строительная компания "Гелиос".

- Начальная стоимость контракта составляла 30 млн рублей, но компания "Гелиос" предложила выполнить работы за меньшую сумму - 29,85 млн рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит до 5 сентября этого года провести гидроизоляцию фонтана, отремонтировать георгиевскую ленту и усилить каркасы ее частей, а также заменить стеклянную плитку в чаше фонтана на смальту, из которой изначально была сделана мозаика.

Напомним, фонтан в честь 30-летия Победы обновили осенью 2017 года. После реставрации чашу фонтана выложили обычной плиткой, которая почти сразу начала отваливаться. Это не понравилось ни авторам проекта фонтана, ни горожанам. Дело даже дошло до суда. В итоге в мае прошлого года Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города вернуть в чашу фонтана смальту и прежний рисунок.

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ИСТОЧНИК KP.RU