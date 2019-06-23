На Волге в Самаре нашли тело погибшей после столкновения лодки и катера певицы Юлии Гольдиной

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-23T15:17:09+03:00

Близкие певицы Юлии Гольдиной до последнего надеялись, что она жива. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Спасатели обнаружили тело погибшей после столкновения на Волге около Самары катера и лодки известной самарской певицы Юлии Гольдиной. Тело достали из воды в 14:55 по местному времени в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, Юлию Гольдину считали пропавшей без вести после ЧП, которое произошло на Волге около Барбошиной поляны вечером в пятницу, 21 июня. Тогда там столкнулись катер и лодка «Казанка». В лодке в момент аварии было пять человек. Четверых спас очевидец ЧП.

Близкие певицы Юлии Гольдиной до последнего надеялись, что она жива.

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ИСТОЧНИК KP.RU