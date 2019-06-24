В Самаре на Волжском проспекте сбили насмерть косулю

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-24T09:36:33+03:00

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Утром в понедельник, 24 июня, на Волжском проспекте в Самаре произошло ДТП, в котором погиб необычный пешеход. Там неподалеку от пересечения с улицей Маяковского на дорогу прямо под колеса автомобиля выскочила косуля. Водитель не успел среагировать и сбил животное.

- Мы сначала думали, что сбили собаку, а это косуля. Как она оказалась в городе - непонятно. Может, из-за Волги приплыла? - сообщили в соцсетях очевидцы аварии.

Напомним, что в этом году дикие звери в Самаре - не редкость. Недавно в городе видели утиную семью, из-за которой на некоторое время автомобилисты остановили движение на Московском шоссе, а в начале июня горожане засняли на видео молодого оленя, который бежал по третьей просеке в сторону Волги.

Сбили косулю. Самара. Волжский проспект..

ИСТОЧНИК KP.RU