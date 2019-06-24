Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» может начать сезон ПФЛ в Жигулевске

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-24T15:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Дебютант ПФЛ (третий по силе дивизион российской футбола) тольяттинский «Акрон» может начать сезон в Жигулевске. Из-за того, что стадион «Труд» в Тольятти пока не соответствует требованиям РФС, а стадион «Торпедо» загружен, клуб может играть домашние матчи на «Кристалле». Об этом рассказал директор ФК «Акрон» Иван Киреев.

- Изначально в качестве основной арены рассматривался «Труд» в Центральном районе. Обстоятельства пока складываются таким образом, что этот стадион еще далек от соответствия требованиям РФС. Мы не отбрасываем этот вариант в долгосрочной перспективе. Но сейчас уже очевидно, что начать играть на «Труде» с первых туров у нас не получится. Если говорить про стадион «Торпедо», то единственным останавливающим фактором является загруженность этого спортивного объекта. Насколько мне известно, помимо тольяттинской «Лады» свои домашние игры на «Торпедо» собралась проводить команда «Академии футбола имени Ю.Коноплева» в рамках нового турнира – юношеской лиги (U-17). Поэтому мы на данный момент не намерены вторгаться на чужую территорию и делить натуральное поле, которому будет непросто справиться с такими нагрузками, с несколькими командами. Все идет к тому, что первые игры в ПФЛ «Акрон» проведет на жигулевском стадионе «Кристалл», - приводит слова Киреева пресс-служба команды.

Напомним, тольяттинский футбольный клуб планирует заявиться в ПФЛ. Однако с этим возникли трудности из-за отказа Федерации футбола Самарской области в поддержке. В «Акроне» видят в этой ситуации происки конкурента – другого тольяттинского клуба «Лады».

Участников группы «Урал-Приволжье» определят в среду, 26 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» планирует заявиться в ПФЛ

Как стало известно «КП-Самара», команда собирается пройти процедуру лицензирования для участия в сезоне 2019/2020 (подробности)

Выносила участника Лиги Европы и увольняла Божовича, а еще там красавица пресс-секретарь: почему мы будем скучать по «Сызрани-2003»

Команда объявляет о прекращении существования не в первый раз. Но сейчас, видимо, клуб не реанимируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU