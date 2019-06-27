Пошли на мировую: «Ашан» уедет из ТЦ «Московский»

СЕГОДНЯ 18:56 2019-06-27T19:01:08+03:00

Все судебные разбирательства будут прекращены. Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Гипермаркет «Ашан» покинет ТЦ «Московский». Стороны подписали мировые соглашения, а также расторгли договор аренды. «Ашан» прекратит работать в торговом центре с 1 июля, пишет сайт malls.ru со ссылкой на компанию «Ашан Ритейл Россия».

- Стороны подписали ряд мировых соглашений, а также соглашение о расторжении договора аренды, по условиям которого ООО "Ашан" с 1 июля 2019 года прекращает вести коммерческую деятельность в арендуемом помещении, - говорится в сообщении.

Напомним, желание «Ашана» уехать из торгового центра привело к нескольким искам. Гипермаркет требовал через суд взыскать с компании «Виктор и Ко Московский» 3,3 млрд рублей. В свою очередь компания требовала 2,5 млрд рублей у «Ашана».

Сейчас судебные разбирательства будут прекращены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ашан» хочет получить от собственников ТРК «Московский» 3 млрд рублей

Компания подала соответствующие исковое заявление (подробности)

«Ашан» не смог разорвать контракт с ТРК «Московский» в Самаре и останется в торговом центре

Арбитражный суд Московской области отказался расторгнуть договор аренды (подробности)

Суд разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в ТЦ «Московский» в Самаре

Вместе с тем компании предстоит выплатить владельцу торгового центра долг за аренду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU