2019-06-27T19:01:08+03:00
Общество

Пошли на мировую: «Ашан» уедет из ТЦ «Московский»

Владельцы торгового центра и гипермаркет сумели договориться
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все судебные разбирательства будут прекращены.Все судебные разбирательства будут прекращены.Фото: Архив "КП"
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Гипермаркет «Ашан» покинет ТЦ «Московский». Стороны подписали мировые соглашения, а также расторгли договор аренды. «Ашан» прекратит работать в торговом центре с 1 июля, пишет сайт malls.ru со ссылкой на компанию «Ашан Ритейл Россия».

- Стороны подписали ряд мировых соглашений, а также соглашение о расторжении договора аренды, по условиям которого ООО "Ашан" с 1 июля 2019 года прекращает вести коммерческую деятельность в арендуемом помещении, - говорится в сообщении.

Напомним, желание «Ашана» уехать из торгового центра привело к нескольким искам. Гипермаркет требовал через суд взыскать с компании «Виктор и Ко Московский» 3,3 млрд рублей. В свою очередь компания требовала 2,5 млрд рублей у «Ашана».

Сейчас судебные разбирательства будут прекращены.

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Вместе с тем компании предстоит выплатить владельцу торгового центра долг за аренду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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