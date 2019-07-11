В Тольятти прокуратура потребовала через суд приостановить работу кооператива "Вкусно и Сытно"

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-11T18:08:28+03:00

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В Самарской области продолжается разбирательство с кооперативом "Фабрика продуктов "Вкусно и Сытно", из-за которого без денег остались десятки жителей нескольких регионов страны. Недавно в Тольятти арестовали возможную хозяйку организации Галину Федотову, а теперь прокуратура требует в суде запретить ей заключать договоры займа с гражданами.

- Мы обратились в суд с требованием приостановить деятельность кооператива "Вкусно и Сытно" до того момента, как он не исполнит обязательства по всем ранее заключенным договорам займа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района Тольятти.

Также надзорное ведомство потребовало ограничить доступ к сайту кооператива и признать размещенную на нем информацию запрещенной к распространению. Пока судебные заседания по искам прокуратуры еще не назначены.

Напомним, от деятельности кооператива пострадали жители 16 городов. Они думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти. Сейчас по факту случившегося ведется расследование.

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В Тольятти задержали возможную хозяйку кооператива "Вкусно и сытно", которая оставила без денег десятки человек

Ее подозревают в организации финансовой пирамиды (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU