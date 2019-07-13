Переговоры с инвестором строительства моста через Волгу у Климовки вышли на завершающую стадию
Власти Самарской области вышли на финальную стадию по согласованию условий концессионного соглашения с инвестором, который займется строительством нового моста через Волгу в районе села Климовка в Шигонском районе Об этом в пятницу, 12 июля, на встрече с депутатами Госдумы РФ, представляющими регион, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Я рассчитываю, что до конца этого месяца мы уже объявим условия концессии и начнем эффективно двигаться по строительству важнейшего для области и страны инфраструктурного объекта,- сказал глава региона.
Напомним, что проект строительства, на который планируется потратить несколько миллиардов рублей, включает в себя возведение моста в районе села Климовка длиной 3,7 км и около 100 км трассы в обход Тольятти. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2024 году. Правительство. Предполагается, что максимальная скорость движения по мосту составит около 120 км/ч.
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ИСТОЧНИК KP.RU