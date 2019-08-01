2019-08-01T10:39:43+03:00
Общество

Дороги, перекрытые в Самаре из-за строительства Фрунзенского моста, будут стоять без движения до конца ноября

Автомобилистам придется еще несколько месяцев ездить по объездным путям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сроки перекрытия дорог продлили ради работ на инженерных сетях в рамках строительства Фрунзенского мостаСроки перекрытия дорог продлили ради работ на инженерных сетях в рамках строительства Фрунзенского мостаФото: Евгения ВАСИНА
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В Самаре до конца осени продлили сроки ограничения движения транспорта по дорогам, которые были перекрыты в середине сентября прошлого года из-за строительства Фрунзенского моста. Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

- До 24:00 30 ноября будет закрыто движение по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; по улице Комсомольской от улицы Молодогвардейской до дома № 74 по улице Комсомольской; по нечетной стороне улицы Комсомольской в районе пересечения с улицей Чапаевской; по улице Чапаевской от улицы Комсомольской до улицы Фрунзе, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Кроме того, до 24:00 31 октября продлили срок перекрытия улицы Степана Разина на участке от улицы Крупской до улицы Князя Григория Засекина. Также до конца октября нельзя будет проехать

по улице Крупской от улицы Степана Разина до улицы Фрунзе; по улице Фрунзе от улицы Крупской до улицы Комсомольской; по улице Куйбышева от улице Крупской до улицы Комсомольской. А вот участок протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади — от улицы Кутякова до улицы Крупской будет закрыт до 00:00 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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