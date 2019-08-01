«Ужасная пробка»: в Самаре ремонт теплосетей остановил движение на Московском шоссе
Самарских автомобилистов продолжают проверять на прочность практически каждодневными перекрытиями дорог. Так, в ночь с 31 июля на 1 августа было частично ограничено движение транспорта на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Это сделали ради ремонта теплосетей. Для проезда оставили открытыми только по 2 полосы магистрали в обоих направлениях. Из-за этого утро самарцы встретили в серьезных заторах.
- На Московском шоссе из-за перекрытия ужасные пробки. Да и вообще по городу негде стало ездить. Куда не ткни — везде «кирпич». Всю Самару перерыли, - возмущаются в соцсетях самарцы.
Судя по сервису Яндекс.Пробки, движение на Московском шоссе затруднено от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной. Также проблемы с проездом наблюдаются на улице Ново-Вокзальной и проспекте Кирова.
Проезд затруднен от Кирова до Ново-ВокзальнойФото: Яндекс.Пробки
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Московское шоссе
Речь идет о перекрестке с улицей Ново-Вокзальной (подробности)
Изменили схему движения автобусы, курсирующие по улице Ново-Вокзальной в Самаре
Временную схему движения ввели до 15 сентября, трамваи не изменят маршрут (подробности)
В Самаре на полмесяца изменятся маршруты троллейбусов № 4 и 12
«Рогатый» транспорт будет ездить в объезд из-за ремонта теплосетей на перекрестке Московское шоссе - Ново-Вокзальная (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU