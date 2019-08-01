2019-08-01T11:30:58+03:00
Общество

«Ужасная пробка»: в Самаре ремонт теплосетей остановил движение на Московском шоссе

«Подарок» для автомобилистов в виде частичного перекрытия магистрали сделали в ночь на 1 августа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Самарских автомобилистов продолжают проверять на прочность практически каждодневными перекрытиями дорог. Так, в ночь с 31 июля на 1 августа было частично ограничено движение транспорта на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Это сделали ради ремонта теплосетей. Для проезда оставили открытыми только по 2 полосы магистрали в обоих направлениях. Из-за этого утро самарцы встретили в серьезных заторах.

- На Московском шоссе из-за перекрытия ужасные пробки. Да и вообще по городу негде стало ездить. Куда не ткни — везде «кирпич». Всю Самару перерыли, - возмущаются в соцсетях самарцы.

Судя по сервису Яндекс.Пробки, движение на Московском шоссе затруднено от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной. Также проблемы с проездом наблюдаются на улице Ново-Вокзальной и проспекте Кирова.

Проезд затруднен от Кирова до Ново-Вокзальной Фото: Яндекс.Пробки

Проезд затруднен от Кирова до Ново-ВокзальнойФото: Яндекс.Пробки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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