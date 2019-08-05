2019-08-05T07:41:13+03:00
Спорт

Гендиректор "Крыльев" опроверг слухи о возможном увольнении Божовича с поста главного тренера

По его словам, этот вопрос даже не поднимался
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Божовичу отставка не грозитБожовичу отставка не грозит
Изменить размер текста:

Слухи о возможной отставке главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича опроверг генеральный директор клуба Виталий Шашков.

- Божовичу отставка не грозит. Этот вопрос даже не поднимался. Новости о его увольнении — слухи и домыслы, - прокомментировал он, отвечая на вопрос журналиста "Чемпионата".

Напомним, "Крылья Советов" не могут одержать победу уже на протяжении трех матчей. Первую игру сезона они выиграли у ЦСКА, затем удача отвернулась от самарского клуба. В последней игре победу с "Локомотивом" команда упустила на последних минутах, матч закончился со счетом 1:2.

При этом лучшим игроком РПЛ назвали Александра Соболева - он забил в 3 из 4 матчей, один из его голов стал лучшим голов тура. Фанаты опасаются, что бомбардир может покинуть клуб, нечаянно эти опасения подогрел и тренер Миодраг Божович, заявивший, что будет рад интересу топовых клубов к нападающему. После этого губернатор Дмитрий Азаров назвал слова тренера неосторожными и пообещал не допустить "разбазаривания кадров". Тако виртуальный спор и стал причиной слухов о возможной отставке тренера.

Сейчас "Крыльям" предстоят два выездных матча - игры с "Ростовом" и "Уралом". Затем дома их ждет встреча со "Спартаком".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на Белогородской столкнулись автобус и легковушка: пострадала 6-летняя девочка
ВТБ в Самаре за полгода выдал 200 млн рублей на ипотеку с господдержкой
В Самарской области водителя «семерки» зажало в салоне после «встречи» с грузовиком
В Самаре в ноябре постоят поперечник между Московским и Красноглинским шоссе
В Сызрани загорелась мебель в кафе: эвакуированы 25 человек
Заслуженный артист Ингушетии снял в Самаре клип на песню про учителей
В Самаре на проезжей части улицы Киевской просел асфальт
В Жигулевске благодаря бдительному соседу поймали похитительницу бака для воды
В Самарской области грибники нашли в лесу свалку с новой обувью
«Ростелеком» оценил проекты участников форума «iВолга 2.0»
В Самарской области яхта ночью налетела на плавучее дерево и сломала мачту
Глава Самары займется незаконными торговцами возле Губернского рынка
Сызранцы устроили фотосессию для бесстрашных лисят, забредших в город
Самарец Максим Скуратов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе
В нацпарке «Самарская Лука» туристка провалилась в деревянном туалете
Нажимать через дорогу! Жителям Самары предлагают переходить на "красный", чтобы включить светофор
В Сызрани «продавец» постельного белья оставил 93-летнюю пенсионерку без сбережений
Приютила и пожалела: в Самарской области парень украл у своей знакомой печатку ее дедушки
Пожар на улице Чапаевской в Самаре, где эвакуировали 19 человек, ликвидировали
Эвакуировали детей и взрослых: в центре Самары на Чапаевской произошел серьезный пожар
В Тольятти на перекрестке сбили пенсионерку