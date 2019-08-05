Гендиректор "Крыльев" опроверг слухи о возможном увольнении Божовича с поста главного тренера

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-05T07:41:13+03:00

По его словам, этот вопрос даже не поднимался

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Слухи о возможной отставке главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича опроверг генеральный директор клуба Виталий Шашков.

- Божовичу отставка не грозит. Этот вопрос даже не поднимался. Новости о его увольнении — слухи и домыслы, - прокомментировал он, отвечая на вопрос журналиста "Чемпионата".

Напомним, "Крылья Советов" не могут одержать победу уже на протяжении трех матчей. Первую игру сезона они выиграли у ЦСКА, затем удача отвернулась от самарского клуба. В последней игре победу с "Локомотивом" команда упустила на последних минутах, матч закончился со счетом 1:2.

При этом лучшим игроком РПЛ назвали Александра Соболева - он забил в 3 из 4 матчей, один из его голов стал лучшим голов тура. Фанаты опасаются, что бомбардир может покинуть клуб, нечаянно эти опасения подогрел и тренер Миодраг Божович, заявивший, что будет рад интересу топовых клубов к нападающему. После этого губернатор Дмитрий Азаров назвал слова тренера неосторожными и пообещал не допустить "разбазаривания кадров". Тако виртуальный спор и стал причиной слухов о возможной отставке тренера.

Сейчас "Крыльям" предстоят два выездных матча - игры с "Ростовом" и "Уралом". Затем дома их ждет встреча со "Спартаком".

ИСТОЧНИК KP.RU