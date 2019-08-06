2019-08-06T11:32:58+03:00
Общество

В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами

Необычные браслеты они надевают в поддержку требований о повышении зарплат
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Екатерина СедоваФото: Екатерина СедоваФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Тольятти медики «скорой помощи» начали флешмоб в поддержку требований о повышении зарплаты. В его рамках они надевают на запястья браслеты из бинтов и выкладывают снимки в соцсети.

- «Скорая» Тольятти начала флешмоб «Бинт» в поддержку требований о повышении зарплаты накануне коллективных переговоров, - сообщили в профсоюзе «Действие».

Напомним, ранее медики Тольяттинской станции скорой помощи сообщили, что намерены объявить «итальянскую забастовку». Поводом для этого послужило их недовольство условиями труда и размером заработной платы. Они собирались устроить забастовку с 1 августа, но накануне этой даты ее приостановили. Активисты профсоюза «Действие» добились того, чтобы часть их требований были удовлетворены. Сейчас переговоры между медиками и их работодателями продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тольятти фельдшеры и водители скорой помощи объявили об «итальянской забастовке»

Медики грозятся, что с 1 августа начнут работать только по инструкции, не беря на себя дополнительные смены (подробности)

Минздрав создаст рабочую группу, чтобы предотвратить «итальянскую забастовку» сотрудников Тольяттинской станции скорой помощи

Медики высказали недовольство по поводу условий работы и низких зарплат (подробности)

«Итальянская забастовка» в Тольятти приостановлена

Бастующие добились изменения в системе оплаты труда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей
В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину