В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-06T11:32:58+03:00

Необычные браслеты они надевают в поддержку требований о повышении зарплат

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В Тольятти медики «скорой помощи» начали флешмоб в поддержку требований о повышении зарплаты. В его рамках они надевают на запястья браслеты из бинтов и выкладывают снимки в соцсети.

- «Скорая» Тольятти начала флешмоб «Бинт» в поддержку требований о повышении зарплаты накануне коллективных переговоров, - сообщили в профсоюзе «Действие».

Напомним, ранее медики Тольяттинской станции скорой помощи сообщили, что намерены объявить «итальянскую забастовку». Поводом для этого послужило их недовольство условиями труда и размером заработной платы. Они собирались устроить забастовку с 1 августа, но накануне этой даты ее приостановили. Активисты профсоюза «Действие» добились того, чтобы часть их требований были удовлетворены. Сейчас переговоры между медиками и их работодателями продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU