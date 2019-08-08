«Крылья Советов» наказали рублем за желтые карточки

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-08T13:12:13+03:00

Самарский клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Неподобающее поведение игроков и главного тренера команды привело к штрафу

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Футбольный клуб «Крылья Советов» наказали после матча с «Локомотивом», который прошел 3 августа на стадионе «Самара Арена». Поводом для этого послужило неподобающее поведение самарской команды.

- Во время матча пять игроков и главный тренер «Крыльев Советов» получили предупреждения — желтые карточки. За неподобающее поведение команды было принято решение оштрафовать самарский клуб на 100 тысяч рублей, - говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Напомним, матч с «Локомотивом» самарцы проиграли. Они уступили столичной команде со счетом 1:2. Причем второй мяч «Крылья» пропустили на последних секундах добавленного времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU