Проезд по улице Шоссейной в Самаре откроют в ночь на 11 августа

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-09T11:15:54+03:00

Движение откроют по участку от Народной до Казачьей Фото: Twitter.com

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Стало известно, когда в Самаре откроют проезд по улице Шоссейной на участке от улицы Народной до улицы Казачьей. Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, движение там запустят в ночь на воскресенье, 11 августа.

- Проезд по дороге откроют по временной схеме. Также там будут введены необходимые ограничения для обеспечения безопасного проезда. На пересечении улиц Шоссейной и Народной будет восстановлено светофорное регулирование, - сообщили в Твиттере представители минтранса.

Напомним, изначально сообщалось, что улицу Шоссейную откроют 1 августа, однако этого так и не произошло. В тот день там ранним утром включили светофоры, а блоки не убрали. Из-за этого движение на прилегающих улицах оказалось парализовано. Тогда чиновники объяснили срыв срока открытия проезда тем, что подрядчик не успел доделать некоторые работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU