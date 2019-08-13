2019-08-13T13:30:38+03:00
Общество

В Самаре приостановили строительство проблемной долевки на Димитрова, 74А

На объекте начали разбирать строительный кран
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ни строителей, ни охраны на объекте нет, а кран постепенно разбираютНи строителей, ни охраны на объекте нет, а кран постепенно разбираютФото: Twitter.com
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В Самаре приостановили строительство одного из самых проблемных объектов города. Речь идет о ЖК «Димитрова, 74А». По словам дольщиков, на стройплощадке начали разбирать кран.

- В честь дня строителя, 11 августа, на Димитрова, 74А начался разбор строительного крана. Застройщица ушла в подполье и не дает никаких комментариев. Что происходит? - написали в Твиттере дольщики объекта.

В министерстве строительства Самарской области в ответ на это сообщили, что стройка была приостановлена. Это сделали на основе письма от президента Ассоциации по защите прав и законных интересов участников долевого строительства ЖК «Димитрова, 74А».

По словам дольщиков, активные работы на объекте не ведутся уже несколько месяцев. Иногда там появляются два-три строителя, но результата от их присутствия нет. В начале года сообщалось, что дом сдадут в эксплуатацию в августе-сентябре, но согласно обновленной «дорожной карте», произойдет это, скорее всего, только в 2020 году. Насколько известно, сейчас министерство строительства ищет нового застройщика для этого объекта. Ответ от него ждут к концу этой недели — в начале следующей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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